Wiesn als Belohnung Ein Sieg, der den Bayern-Basketballern Zeit bringt

Ulm - Die Mission Titelverteidigung, sie begann für Bayerns Basketballer mit einen Stotterstart. Der Double-Gewinner tat sich beim Saisonauftakt bei den Ulmern sehr schwer, gewann am Ende mit 83:77. Immerhin konnte Neuzugang Petteri Koponen überzeugen, war mit 18 Punkten treffsicherster Bayern-Spieler. "Das Wichtigste ist der Sieg, er bringt uns Zeit“, sagte Trainer Dejan Radonjic: "In einigen Phasen haben wir schon sehr gut gespielt, in anderen nicht."