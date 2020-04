Ergänzt wird das Angebot durch Sprüh- und Augenbäder, Inhalationen und Massagen. "Uralte Heilkraft in modernem Design", verheißt die große Marketingoffensive. Die läuft zumindest schon mächtig. "Die Heilkraft der Natur in ihrer schönsten Form" soll das Wohlbefinden stärken und Gäste in den bislang defizitären Badebetrieb locken.