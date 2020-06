Nach dem 35-Millionen-Euro-Umbau des historischen Hauses in der Sendlinger Straße sind im vergangenen November die ersten Läden, die während des Umbaus hatten ausziehen müssen, zurückgekehrt. Durch die umfangreichen Baumaßmahnen am Ruffinihaus habe das Objekt jedoch seinen ursprünglichen Charme verloren, beklagte der künftige Mieter Thomas Voglgsang in der AZ.