Wieder Kontakt zur Familie Jan Ullrich ist Til Schweiger "sehr dankbar"

Dass Schweiger seine "Randale-Vorwürfe" gegen ihn bei der Polizei auf Mallorca mittlerweile zurückgezogen habe, sei "ein großer Zug von ihm", so Ullrich weiter. Der Schauspieler wird von dem Blatt zitiert: "Ich war heute vor Gericht und habe dort erklärt, dass ich keine Anzeige erstatten möchte und auch keinen Schadensersatz oder Schmerzensgeld haben will." Er wolle nur, dass die Näherungsverfügung weiterhin bestehen bleibe, so Schweiger. "Ich habe gehört, dass er in die Klinik geht. Da bin ich gespannt und wünsche mir das sehr." Ullrich muss nach dem Vorfall auf Schweigers Grundstück mindestens 50 Meter Abstand von dem Filmstar halten.