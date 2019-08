Toto-Pokal: Wie steht es um den angschlagenen Kindsvater?

Auf die Frage, ob die Partie eine Aussagekraft für das anstehende Punktspiel habe, schüttelte Bierofka nur den Kopf: "Abhaken und vorbereiten auf die Partie gegen Magdeburg."

Benjamin Kindsvater fehlte in Aiglsbach verletzt. Ob er am Wochenende von Anfang an dabei sein kann, ließ Bierofka offen: "Wir werden sehen. Die Chance besteht, dass er spielen kann. Er hat eine Kapselverletzung an der Schulter, aber es ist nicht so schlimm, dass er nicht spielen kann. Ich gehe davon aus, dass er im Kader auf jeden Fall ist."

Lesen Sie hier: So macht Löwen-Keeper Bonmann auf Mini-Neuer