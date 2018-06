München - Don Darius brachte Neuer kein Glück. Ihr, Nina Neuer, der Ehefrau von Nationaltorhüter Manuel. Bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve belegte Frau Neuer in einer Nachwuchs-Prüfung am Wochenende einmal Platz elf, am Sonntag den 13. und letzten Platz. Der Bayern-Torhüter unterstützte die 24-Jährige, war beim Dressur-Turnier im Sauerland mit dabei. Eine Runde Abwechslung und Entspannung, bevor es am Dienstag von Frankfurt aus nach Moskau ging. Abflug zur Mission Titelverteidigung. Mit Käpt'n Neuer an Bord.