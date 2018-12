Den Namen ändern? Nein, das wird Fabrice Kieffer (47) nicht. Auch wenn der Name seines Sterne-Restaurants "Les Deux" ("Die zwei") vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so gut passt, wie bei der Eröffnung 2012. Nach sechs Jahren Zusammenarbeit verlässt der Herr der Küche und Geschäftspartner von Kieffer, Johann Rappenglück (36), die Edelgastronomie im Schäfflerhof. Aus zwei wird eins. In der AZ spricht Kieffer nun zum ersten Mal über diese Veränderungen.