AZ: Hallo Frau Steeger, wie schön: Sie scheinen wieder fit. Sind Sie ein Stehauf-Weibchen?

Ingrid Steeger: Hahaha. Stehauf-Weibchen, ich habe mich immer als Stehauf-Männchen bezeichnet. Absturz, wie das so dargestellt wurde, hatte ich keinen! Ich war zweimal wegen meiner Eisenmangel-Anämie in der Klinik und sehr schwach, stand auch bis vor anderthalb Jahren fünf Jahre lang durchgehend auf Theaterbühnen. Mir geht es sehr gut, ich muss regelmäßig alle vier Wochen zur Blutkontrolle, habe meinen Zahn richten lassen. Ich fühle mich wohl. Bad Hersfeld ist entzückend. Ich freue mich, dass ich die Rolle in "Der Prozess" spielen darf, auch wenn es dramatisch endet und ich mich erschießen muss.