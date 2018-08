Kostenpunkt pro Jahr wären laut Stachowitz’ Berechnungen etwa zwölf Millionen Euro. Errechnet hat sie das bisher grob überschlagen: Etwa 30.000 Menschen arbeiten in München in Festanstellung in einem der betreffenden Berufe. Würden sie alle ein IsarCard-Jahresabo kaufen, nähme der MVV knapp 16 Millionen Euro ein. Würden die 30.000 stattdessen eine Karte analog zum Semesterticket (67,40 Euro) kaufen, wären es zwei Millionen Euro Einnahmen pro "Semester", also vier Millionen im Jahr – und damit eine Differenz von zwölf Millionen.