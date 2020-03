"Ob CSU-Frank oder SPD-Reiter ist Ihnen also schnurzegal", schreibt Springer nun in einem offenen Brief an Grünen-Chef Dominik Krause. "Die Grünen sind Wahlsieger und jetzt grölt es vom vierten Listenplatz: Es ist mir wurst, wer unter uns OB in München ist", schreibt Springer. "Diese Art Politik kennt man aus Sizilien. Dort heißt die Partei aber nicht Die Grünen, sondern Mafia."