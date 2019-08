Was für den jetzt nur noch mit Frontantrieb verfügbaren Sechsgang-Diesel genauso gilt ist die Tatsache, dass der bestens aus vielen VW-Modellen bekannte Motor im Karoq einen sehr angenehmen Eindruck hinterlässt. Weder im dieses Jahr getesteten Arteon, noch im Tiguan wirkte die Kombination aus Handschalter und Zweiliter-TDI so geschmeidig und stimmig. Der Effekt: Das DSG-Getriebe wurde im Karoq gar nicht vermisst, in den VW-Produkten aber schon. Verbraucht hat der Allradler im Schnitt 6,2 Liter je 100 Kilometer, das aktuelle 4x2-Modell dürfte also ein paar Zehntel drunter liegen.