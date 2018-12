München - Frauen sollen in der katholischen Kirche mehr zu sagen haben, Missbrauch muss an der Wurzel bekämpft werden: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, war am Donnerstag zum Jahresabschluss-Gespräch im Münchner Presseclub am Marienplatz. Dabei fand er klare Worte zum Missbrauchsskandal, den nötigen Konsequenzen und anstehenden Reformen.