München - Mit Temperaturen bis zu 26 Grad an der Donau und am Untermain war Bayern sonnig ins Wochenende gestartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gelangt nun aber von Südwesten feuchte Luft nach Bayern: Schon in der Nacht zum Sonntag soll es gewittern, auch Hagelschauer können vereinzelt niedergehen. Und im Laufe des Tages wird es nicht gerade besser: Am Sonntagnachmittag drohen erneut Gewitter, besonders in Franken sogar heftiger Starkregen und Hagel. Die Hagelkörner können bis zu zwei Zentimeter groß sein.