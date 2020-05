München - Nach einem sonnigen Feiertag steht Bayern am Wochenende wechselhaftes Wetter bevor. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint am Freitag tagsüber noch die Sonne, bis abends in Unterfranken erste Regenschauer auftreten. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei zwischen 21 Grad im Fichtelgebirge und 29 Grad westlich des Spessarts.