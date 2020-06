Hintergrund ist laut DWD ein Tief über dem Ärmelkanal, das derzeit kühle Luft des Atlantiks über Bayern auf wärmere Luft aus dem Süden stoßen lässt. Am Montag kommt es zu Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad in der Oberpfalz, am Dienstag 15 Grad an den Alpen und 21 Grad in Mainfranken, so der DWD.