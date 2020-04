München - Sonne und Regen wechseln sich am Sonntag in Bayern ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es im Tagesverlauf vor allem im Osten Bayerns, in den Alpen und im Alpenvorland zu Gewittern und teilweise starken Regenfällen kommen. Bei Temperaturen zwischen 11 und 23 Grad scheint die Sonne nur selten durch die Wolken.