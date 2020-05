München - Am Mittwoch bleibt es in weiten Teilen Bayerns sonnig. Im Bergland sind teils kompakte Quellwolken möglich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann sich die aus Norden einfließende Luftmasse nur langsam erwärmen: die Temperaturen erreichen am Mittwoch zwischen 12 und 18 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist vielerorts mit Frost zu rechnen.