In der Nacht regnet es nur noch teilweise an den Alpen, die Temperaturen fallen auf bis zu sechs Grad. Am Dienstag scheint vor allem in Schwaben und Oberbayern die Sonne. Im Lauf des Tages setzen sich Quellwolken durch. Es wird bei maximal 23 Grad am Untermain und an der Donau etwas frischer als noch am Montag.