Am Dienstag wird es dann noch einmal wärmer: In den Mittelgebirgen erreichen die Temperaturen bis zu 22 Grad, in Mainfranken wird es heiß, bei bis zu 30 Grad. In der Nacht tröpfelt es zwar vereinzelt am Alpenrand und im Bayerischen Wald, aber auch am Mittwoch bleibt es weiter sonnig und heiß.