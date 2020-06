München - Nach einem schwülen und gewittrigen Wochenende startet das Wetter in Bayern wechselhaft in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gehen die Gewitter vom Sonntag vor allem im Süden in teils kräftigen Regen über. Dabei kühlt es nachts auf bis zu 12 Grad ab.