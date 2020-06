Am Freitag wird es sommerlich, die Sonne scheint und die Höchstwerte steigen auf bis zu 28 Grad an Alpenrand und unterfränkischem Main. Die 30-Grad-Marke knackt der Samstag, dennoch ziehen den Meteorologen zufolge ab dem Mittag wieder mehr Wolken im Freistaat auf. Erneute Gewitter am Wochenende lassen die Temperaturen am Sonntag wieder etwas sinken.