München - Nach einem sommerlichen Freitag kühlt es in Bayern am Wochenende deutlich ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Freitag in Bayern freundlich, die Höchsttemperaturen liegen bei 29 Grad in Mainfranken. Aber schon in der Nacht zum Samstag kommt es zu Regenschauern und vereinzelt zu Gewittern.