München - Die Sonne scheint zum Start ins Wochenende - bei fast schon frühsommerlichen Temperaturen bis 22 Grad. Fast überall in Bayern wird es schön und mild. Nur in Alpennähe gibt's dem Deutschen Wetterdienst zufolge Wolken. Da kann es dann auch etwas regnen. In der Nacht zum Sonntag kühlt es wieder merklich ab, stellenweise kann es Bodenfrost geben.