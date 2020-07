Am Samstag halten sich die Schauer und Gewitter in Südbayern und in der Oberpfalz, die sich im Lauf des Tages bis an die Alpen zurückziehen. Es ist kühler als am Vortag: Bei 15 Grad an den Alpen und 23 Grad am Untermain. In der Nacht klingt der Regen langsam ab, die Temperaturen sinken auf bis zu fünf Grad.