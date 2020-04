München - Das Wetter in Bayern bleibt frühlingshaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist mit Temperaturen bis zu 27 Grad zu rechnen. Am Sonntagnachmittag gibt es ein paar Wolken mehr, böiger Wind aus Westen kann im Alpenvorland bis zu 60 Kilometer pro Stunde erreichen. Doch am Montag ist der Himmel wieder strahlend blau.