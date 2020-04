Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Mittwoch anhaltenden Regen und vereinzelte Gewitter voraus. Im Süden Bayerns soll es bis zum Mittag regnen, am Nachmittag kommt es dort und in Teilen Frankens dann zu Gewittern. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad im südlichen Alpenvorland, bis 19 Grad in Mainfranken.