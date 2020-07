München - Nach einem in vielen Teilen Bayerns sonnigen Wochenende startet die neue Woche kühler und regnerisch. Am Samstag und Sonntag genossen zahlreiche Menschen die sommerlichen Temperaturen bei Ausflügen in die Berge oder an Seen. Zu größeren Problemen kam es bei den Ausflugsgebieten nach Angaben der Polizeipräsidien aber nicht.