Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es im Allgäu am Freitag bei Temperaturen um die 25 Grad bereits tagsüber gewittern. In Mainfranken bleibt es bis zu 31 Grad heiß. Gegen Abend kommt es dann im gesamten Alpenvorland immer wieder zu Gewittern, die sich in der Nacht zum Samstag nach Norden verlagern.