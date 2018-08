Also: ab nach Hause. Denn die feuchte und teils sehr warme Luft über Bayern wird von einer Kaltfront nach Südosten verdrängt. Bis in die erste Nachthälfte hinein wird es einzelne Gewitter geben, so die Prognose. Dabei werde auch Starkregen fallen, mit um die 20 l/qm in kurzer Zeit. Hagel und Sturmböen bis 80 km/h sind möglich.