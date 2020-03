Harlaching - An einem AfD-Wahlinformationsstand am Wettersteinplatz hat ein Münchener Student (31) am Freitag seiner Abneigung der Partei gegenüber Ausdruck verliehen: Unvermittelt warf er das Informationsmaterial des Standes zu Boden versuchte es zu beschädigen, wie die Münchner Polizei berichtet.