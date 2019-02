Wetter-Vorhersage für München und Bayern Der Winter ist wieder da! Und es wird noch frostiger

Neue Woche startet winterlich

Auch die neue Woche hält keinen verfrühten Frühlingsanfang bereit. In der Nacht auf Montag schneit es noch, danach bleibt es weitgehend niederschlagsfrei aber frostig mit Temperaturen bis zu Minus 3 Grad. Am Dienstag müssen sich die Münchner noch wärmer einpacken am Morgen: Minus 7 Grad sind angesagt. Das Bibbern geht weiter bis zum Ende der Woche, dann erst steigen die Temperaturen durch einen warmen Westwind wieder an.