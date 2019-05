Am Montag wird es den Prognosen zufolge vor allem in Alpennähe längere Zeit regnen, ansonsten gibt es verbreitet Schauer und auch einzelne kräftige Gewitter. Während es dabei in Nordbayern immerhin noch bis zu 22 Grad warm wird, bleibt es unter den Regenwolken am Alpenrand mit 13 Grad recht frisch.