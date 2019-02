"In der Vergangenheit kam es bereits immer wieder mal zu Absagen aufgrund der widrigen Wetterbedingungen. Sollte sich das Sturmszenario weiterhin behaupten und festigen, dann könnte ähnliches auch am kommenden Rosenmontag drohen. Aus Westen zieht nämlich ein Sturmtief auf und das hat es sich in sich. Es bringt im Lauf des Rosenmontags Sturmböen bis ins Flachland. Allerdings ist es aktuell noch zu früh, um etwas Genaues über den exakten zeitlichen Verlauf des Sturmtiefs sagen zu können. Auf jeden Fall bringt es auch sehr wechselhaftes Wetter mit teils kräftigen Regengüssen mit. Die Veranstalter sollten die Entwicklung der Wetterlage in den kommenden Tagen ganz genau beobachten" rät der Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.