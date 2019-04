München - Die Osterferien starteten am Wochenende nicht unbedingt mit dem besten Wetter. Nass, kalt und grau war vielerorts in Bayern angesagt. Zum Start der neuen Woche könnte sich das aber wieder ändern und warmer Sonnenschein zurückkehren. Am Sonntag bleiben die Temperaturen mit Höchstwerten von neun Grad zwar noch im einstelligen Bereich, aber ab Montag wird es zweistellig.