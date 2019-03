Wetter-Vorhersage für München und Bayern Sonne satt! Das Wochenende zeigt sich frühlingshaft

Das Wochenende in München bleibt dann unverändert schön. Am Samstag liegen die Temperaturen bei rund 15 Grad, im Vergleich zum Freitag bleibt es aber windstill. Nach leicht bewölktem Morgen zeigt sich die Sonne dann insgesamt zehn Stunden. Auch am Sonntag gibt sich der Frühling mit 15 Grad alle Mühe . Insgesamt zeigt sich die Sonne dann sogar zwölf Stunden und geht - aufgrund der Zeitumstellung in der Nacht zuvor - erst gegen 19.45 Uhr unter. Einem Wochenende an der frischen Luft steht also nichts entgegen!