Wetter-Vorhersage für München und Bayern Sonne satt am Wochenende! Aber bleibt der Frühling?

München - Das herrliche Frühlingswetter, das am Wochenende die Menschen in Bayern erfreut hat, gibt sich noch nicht geschlagen. Zwar wird es in den kommenden Tagen im Freistaat wohl kaum so strahlend schön sein, doch bleiben die Temperaturen zunächst durchaus mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Ab Mitte der Woche ist es mit der Herrlichkeit dann zumindest vorübergehend vorbei. Es wird wechselnd bewölkt, gebietsweise fällt schauerartiger Regen.