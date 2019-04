Wetter-Vorhersage für München und Bayern Sogar Schnee möglich! Aprilwetter im Freistaat

München - Schneeflocken statt Sonnenbrillen: Nach dem frühlingshaften Wochenbeginn wird es im Freistaat in den kommenden Tagen deutlich kälter. "Ab Mittwoch zieht von Westen her ein Tiefdruckgebiet nach Bayern", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Dienstag in München. "Am Alpenrand kann es in den kommenden Tagen sogar noch mal schneien."