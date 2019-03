München - Mit Bilderbuchwetter hat sich der Frühling im Freistaat am Wochenende von seiner schönsten Seite gezeigt. Der weiß-blaue Himmel und Plusgrade von mehr als 20 Grad lockten vielerorts Ausflügler an Seen oder in die Berge. Bis zum Sonntagabend verzeichnete der Deutsche Wetterdienst (DWD) "trockenes Wetter und bis weit in den Nachmittag Sonnenschein". Laut DWD ist dieses milde Frühlingswetter ungewöhnlich. Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2.962 Meter hohen Zugspitze, bewunderten Hunderte Menschen bei grandioser Fernsicht das Alpenpanorama. In den Biergärten war es Zeit für die erste Maß des Jahres im Freien.