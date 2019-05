Wetter-Vorhersage für München und Bayern Pünktlich zum Wochenende wird es sommerlich!

Zuvor ist es am Freitag noch oft stark bewölkt und stellenweise fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 17 Grad an den Alpen und 24 Grad am Untermain. Am Samstag wird es sonniger, es wird angenehm warm mit Temperaturen um die 20 Grad an den Alpen und schon bis zu 28 Grad in Unterfranken. Und das ist noch längst nicht alles: Mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 31 Grad legt sich der Sommer ab Sonntag so richtig ins Zeug. Wie lange das Freibadwetter anhält, ist noch nicht ganz klar. Denn es wird bald schwül und die Gefahr von Gewittern