München - Der Winter schlägt am Wochenende wieder voll zu. Am Freitag kühlt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf minus 1 und 4 Grad ab. In der Nacht zu Samstag gibt es in manchen Alpentälern strengen Frost mit bis zu minus 15 Grad. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegt das an der polaren Meeresluft, die aus dem Norden nach Bayern strömt.