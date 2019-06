Völlig ausgeschlossen seien bei der Wetterlage auch Tornados nicht, sagte Schwienbacher. Am ehesten sei eine Entstehung in einem Band von der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg über den Großraum Nürnberg bis Oberfranken möglich. Tornados sind Wirbelstürme, die bei großen Temperaturunterschieden entstehen und in Mitteleuropa häufig zusammen mit Gewittern auftreten. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch, der Bodenkontakt hat.