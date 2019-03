Schneegrenze sinkt auf 600 Meter

Am Montag dürften vor allem die Bewohner im Alpenvorland vor einer verschneiten Kulisse aufwachen: Die Schneefallgrenze soll in der Nacht auf etwa 600 Meter sinken. Lange liegen bleiben wird der Schnee in den meisten Regionen jedoch nicht, prognostizierte der Meteorologe. Stattdessen werde es in ganz Bayern regnerisch.