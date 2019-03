Ansonsten zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen weitgehend wechselhaft. Während das Thermometer zum Wochenstart noch auf bis zu 15 Grad klettert, wird es ab Dienstag deutlich unbeständiger. Spätestens ab der Wochenmitte sollte man den Regenschirm auf jeden Fall immer dabei haben. Die Tageshöchstwerte schwanken in dieser Woche zwischen acht Grad am Dienstag und 19 Grad am Donnerstag.