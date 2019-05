München - Es wird ungemütlich: Bayern steht ein nasskaltes Mai-Wochenende bevor. "Mehr und mehr Regen", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Dazu weht zeitweise ein frischer Nordwind. Die Temperaturen locken nicht nach draußen: Am Samstag wird es in Franken mit fünf Grad kühl.