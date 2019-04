München - Nach einem frühsommerlichen Osterwochenende zeigt sich das Wetter auch zu Beginn der neuen Woche von seiner sonnigen Seite: Das bereits seit Tagen wetterbestimmende Hoch Katharina werde auch in den kommenden Tagen für blauen Himmel sorgen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Dienstag steigen die Temperaturen in München sogar auf bis zu 23 Grad.