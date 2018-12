Wetter-Statistik Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten in München?

Wetter-Statistik: Fünfmal Schnee seit 1996

Das belegen auch statistische Daten, die der Wetterkanal von Jörg Kachelmann bis ins Jahr 1950 zusammengetragen hat. Schnee an Weihnachten gab’s nur selten. Nur in fünf Jahren seit 1996. Damals waren es fünf Zentimeter. 1999 waren es sogar nur drei Zentimeter. 2001 waren es neun Zentimeter. 2003 nur wieder magere drei Zentimeter. 2010 reichte es für fünf Zentimeter. Die Jahre danach verzeichnet die Kachelmann-Statistik 0 als Schneehöhe. Gemessen wurde immer am 1. Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember, in Bogenhausen. Unvergessen das Frühlingslüfterl 2012 und 2013 an Weihnachten mit rund 16 Grad.