München - Zum Start ins Wochenende soll es in weiten Teilen Bayerns zu Schauern und Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Freitag ab dem Nachmittag insbesondere im Süden Bayerns Gewitter und Regenfälle. Neben Starkregen werden auch Hagel und Sturmböen vorhergesagt. Die Höchstwerte am Freitag reichen dabei von 21 bis 28 Grad.