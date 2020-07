München - Nix is' mit Sommer - zumindest vorerst. Es wird warm, aber nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ein wechselhaftes Wochenende: In weiten Teilen Bayerns wird es erst einmal regnerisch oder gewittrig. Am Samstag rechnen die Meteorologen mit leichten Niederschlägen am Alpenrand und im Mittelgebirge. Sonntag soll es mehr Wolken als Sonne geben, dazu erneut Regen und teilweise Gewitter. Nördlich der Donau besteht teils hohe Waldbrandgefahr. Zum Wochenstart ziehen die Temperaturen dann aber so richtig an: Weit über 30 Grad sind am Dienstag möglich.