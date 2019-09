Schon am Donnerstag bleibt der Himmel den ganzen Tag über bewölkt. Von Mittag bis in den Abend hinein werden anhaltende Schauer erwartet, die Temperaturen kommen über 17 Grad nicht hinaus. Auch am Freitag bleibt es trüb und bei Höchstwerten von 16 Grad noch relativ kühl, regnen soll es aber erst in der Nacht. Ähnlich stellt sich das Wetter am Wochenende dar.