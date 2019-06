München-Unwetter - Um 19 Uhr war das Gröbste überstanden

Die Landeshauptstadt war gegen 19 Uhr aus dem Gröbsten raus, die ersten Vögel fingen wieder an zu zwitschern. Überall waren Feuerwehr- und Polizeisirenen zu hören. Laut einem Pressesprecher musste die Münchner Feuerwehr zu 600 Einsätzen ausrücken, die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass vor allem im Westen Münchens zahlreiche Autos und Fensterscheiben schwer beschädigt wurden.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle des Landkreises München teilte mindestens 50 Einsätze wegen des Unwetters am frühen Abend mit. Ein Schwerpunkt sei die Gemeinde Oberschleißheim bei München. Einsatzkräfte müssten unter anderem umgestürzte Bäume von Straßen räumen und Keller auspumpen.

Eine erste Bilanz zu den Schäden steht noch aus. Zwischenzeitlich bewegte sich das Unwetter Richtung Norden.

Meteorologe: Lokal Tornados möglich

Ein DWD-Meteorologe sagte, in Oberfranken seien neben schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h auch einzelne Orkanböen um 120 km/h möglich. In Unterfranken und Mittelfranken könnten neben schweren Sturmböen orkanartige Böen bis 110 km/h auftreten. Es sei möglich, dass Bäume entwurzelt oder abgeknickt werden.

Völlig ausgeschlossen seien bei der Wetterlage auch Tornados nicht, sagte Schwienbacher. Am ehesten sei eine Entstehung in einem Band von der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg über den Großraum Nürnberg bis Oberfranken möglich. Tornados sind Wirbelstürme, die bei großen Temperaturunterschieden entstehen und in Mitteleuropa häufig zusammen mit Gewittern auftreten. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch, der Bodenkontakt hat.

Auch am Dienstag Unwetter möglich

Auch am Dienstag kann es nach Angaben des DWD Unwetter geben, vor allem in einem Streifen vom östlichen Alpenrand bis zur Ostsee. Dabei liegen die Temperaturen im Südosten und Osten voraussichtlich zwischen 25 und 32 Grad, während es in der Mitte und im Norden Deutschlands mit 21 bis 25 Grad merklich kühler sein dürfte. Im Westen und Südwesten werden nur 16 bis 20 Grad Höchsttemperatur erwartet.

München und Bayern: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Dienstag: Bei einem Wechsel von Sonne und Wolken örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte um 22 Grad im Allgäu bis 31 Grad im Passauer Land.

Mittwoch: Heiter bis wolkig und einzelne Schauer oder Gewitter. Höchsttemperatur 19 bis 29 Grad.

Donnerstag: Viel Sonne und niederschlagsfrei. Höchstwerte 25 bis 30 Grad.

Freitag: Heiter und trocken. Maximal 27 bis 32 Grad.

